Bordighera: via ai lavori di messa sostituzione e adeguamento della ringhiera in via Arziglia

È iniziata la sostituzione e l’adeguamento della ringhiera in via Arziglia nell’area compresa tra via Cornice dei Due Golfi e la galleria di Punta Migliarese, a ridosso della linea ferroviaria. Si tratta di un lavoro atteso da tempo e avviato dal Comune di Bordighera, dopo aver ricevuto tutti i permessi necessari da parte di RFI.



"Diverse le lavorazioni previste, tra cui la ricostruzione del cordolo testa muro e la posa per uno sviluppo di circa 45 metri della nuova ringhiera, realizzata in adeguamento alla normativa in merito alla sicurezza UNI 10809 e protetta dagli agenti ambientali mediante un trattamento anticorrosivo con zincatura a caldo. Saranno inoltre effettuate opere manutentive sui tratti adiacenti per un’estensione di circa 90 metri" - ricordano dal Comune di Bordighera.