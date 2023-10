Vallecrosia: Cnos Fap e Opera Salesiana celebrano il centenario di Calvino con una giornata per le Medie

Il Cnos Fap di Vallecrosia e l’Opera Salesiana hanno scelto di celebrare il centenario della nascita di Italo Calvino con una giornata dedicata alle classi terze delle scuole medie del nostro territorio nella mattinata di giovedì 19 ottobre.

Sarà un’occasione per i ragazzi di approfondire la conoscenza di una figura così importante della letteratura del ponente ligure mettendosi alla prova attraverso laboratori pratici curati dagli allievi del Centro di Formazione Professionale di Don Bosco. Non mancherà, allo stesso modo, lo spazio dedicato alla presentazione dell’offerta del nostro polo formativo: gli ospiti avranno la preziosa possibilità di confrontarsi direttamente con chi, poco più grande di loro, si sta formando per diventare operatore elettrico, operatore della ristorazione e operatore turistico.

Gli splendidi spazi esterni dell’opera salesiana di Vallecrosia, che già ogni giorno ospitano tanti giovani impegnati in diverse attività, si riempiranno di studenti delle scuole secondarie di primo grado a cui verrà data la possibilità di partecipare ad una vera e propria festa di compleanno per un festeggiato d’eccezione.

Gli insegnanti interessati possono iscrivere le loro classi scrivendo una mail con numero di allievi e insegnante di riferimento all’indirizzo c.londri@cnos-fap.it e contattare la segreteria del centro al numero 0184 256762.