Sanremo: grandi nomi del cinema e del palcoscenico per la stagione teatrale del Casinò

Torna la grande stagione teatrale del Casinò di Sanremo. E lo fa con grandi nomi del palcoscenico e del cinema come: Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Antonio Decaro, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra e Antonio Milo, Sabino Zaba, Edy Angelillo, Paolo Triestino ed Emanuele Barresi.

Sono sette gli appuntamenti previsti, fino ad aprile 2024. Una scelta teatrale composita che richiama l’autorevole tradizione del Teatro dell’Opera del Casinò, dove si armonizzano professionalità artistiche di spessore con pieces tratte dalla migliore letteratura e drammaturgia dirette da registi dal sicuro impatto creativo.

“Presentiamo un programma rispondente alle aspettative del pubblico appassionato all’espressione teatrale - sottolinea il Presidente ed Amministratore Delegato, Gian Carlo Ghinamo, insieme ai consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - legata al rapporto diretto tra testo, attore e spettatore. Vedremo sul nostro blasonato palcoscenico alternarsi nomi altisonanti del panorama teatrale internazionale, capaci di offrire una scelta composita e di sostanziale qualità. Abbiamo al contempo contenuto ulteriormente il costo dei biglietti e degli abbonamenti con formule vantaggiose per gli studenti e gli insegnanti per permettere la più ampia partecipazione. Auguriamo a tutti una buona visione con la possibilità di seguire un’ottima stagione teatrale anche nel Casinò di Sanremo”.

Il sipario della stagione salirà domenica prossima alle 21 con ‘L’onesto Fantasma’, con Gianmarco Tognazzi. Quindi: lunedì 6 novembre ‘La coscienza di Zeno’ con Alessandro Haber, domenica 19 novembre ‘L’Ispettore generale’ con Rocco Papaleo, venerdì ‘Non è vero ma ci credo’ con Antonio Decaro, sabato 16 marzo ‘Mettici la mano’ di Maurizio De Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra e con la regia di Alessandro D’Alatri, sabato 23 marzo ‘Canto anche se sono stonato’ con Sabino Zaba, giovedì 25 aprile ‘Que serà’ con Paolo Triestino, Edy Angelillo ed Emanuele Barresi.

I biglietti saranno così in vendita: platea primo settore 25 euro (abbonamento 150 euro per sette appuntamenti, 130 per sei); platea secondo settore 20 euro (abbonamento 120 euro per sette appuntamenti e 100 per sei); galleria 15 euro (abbonamento 90 euro per sette appuntamenti e 70 per sei). Gruppi di 10 studenti con insegnante: costo del biglietto in galleria 5 euro (se superiori a 10 studenti 4 euro). Prevista una scoutistica per persone diversamente abili con accompagnatore. Per informazioni: 0184/595273, 3477302008 e 3337679409 (WhatsApp) o via mail info@teatrodellalbero.it.