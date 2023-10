Festa del Sampdoria Club Sanremo con Marco Lanna e vecchie glorie blucerchiate.

Il Consiglio Direttivo provvisorio del Sampdoria Club Sanremo Blucerchiata comunica che giovedì 26 ottobre presenterà il Club e aprirà il tesseramento per l'anno 2023-2024 con una festa cui parteciperà Marco Lanna, Presidente di UC Sampdoria, insieme ad alcune vecchie glorie blucerchiate.



L'evento si svolgerà alla club house della Canottieri Sanremo, con un apericena. Ritrovo a partire dalle ore 19, inizio serata alle ore 19,30. Prenotazione obbligatoria via whatsapp +39 349 618 5498 (nome cognome e numero di persone, es. Mario Rossi 2 persone) o presso Ottica2ro Corso Mombello 14 Sanremo. Costo apericena: 20 euro.



(locandina in basso)