L'archistar Stefano Boeri, cittadino onorario di Badalucco, indagato per conflitto di interessi non dichiarato

L'architetto di fama internazionale Stefano Boeri, creatore del Bosco Verticale di Milano, figura tra gli indagati per conflitto di interessi non dichiarato nell'ambito della gara per l'assegnazione della progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.



Secondo la Procura di Milano l'archistar, cittadino onorario di Badalucco, non avrebbe dichiarato che due dei concorrenti fossero ricercatori del suo dipartimento del Politecnico e che una terza persona avesse avuto rapporti professionali ed economici con lui. E così Boeri, insieme al collega Cino Zucchi, sono ora indagati con l'ipotesi del reato di “false dichiarazioni sull'identità o su qualità personale proprie o di altri” e di “turbativa d'asta”. In parole povere i due, chiamati a decidere dell'assegnazione, non avrebbero dichiarato di avere rapporti personali con alcuni dei concorrenti. Cosa che, invece, era specificata nel bando di gara: era obbligatorio dichiararlo. E anche i concorrenti, stando al bando, avrebbero dovuto dichiarare i rapporti con Boeri e Zucchi.

“Sono tranquillo e confermo la mia completa disponibilità a collaborare con le autorità competenti per fornire tutte le informazioni in mio possesso, al fine di chiarire una situazione che trovo incredibile” ha dichiarato Stefano Boeri a Corriere.it in merito alla vicenda che lo vede coinvolto.