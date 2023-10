Sanremo: blocchi di cemento da oltre vent'anni in via Dante Alighieri, interpellanza del consigliere Bellini

“Nell’anno 2000, a seguito di intense precipitazioni, una considerevole massa di terra e fango proveniente dal terreno situato tra la soprastante strada Sen. Marsaglia e la sottostante via Dante Alighieri causò il cedimento del muraglione di contenimento dello stesso, invadendo i garage e l’androne del prospiciente condominio (civico 321), provocando panico fra i residenti ed ingenti danni alle strutture”.

Così esordisce il consigliere comunale Umberto Bellini nel chiedere all'amministrazione un intervento per la rimozione die blocchi di cemento sistemati ormai da lungo tempo.

“Dopo oltre vent’anni da questi accadimenti - prosegue Bellini nell'interpellanza presentata - sono ancora presenti i blocchi di cemento posizionati per l’esigenza del momento e dagli spazi di questi, in caso di precipitazioni, fuoriesce una notevole quantità di fango che rende pericolosa la circolazione veicolare ed ostruisce le griglie di raccolta delle acque piovane. Tutto ciò premesso si interpella codesta amministrazione affinché si provveda ad individuare i privati proprietari del terreno in oggetto imponendo loro il ripristino del muraglione o, in alternativa, eseguendo direttamente i lavori e ponendo le spese a totale loro carico”.