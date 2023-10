Parcheggi a Bordighera, disco orario di sei ore in piazza Mazzini e in via Delle Onde

Cambiano le disposizioni che regolamentano la sosta a tempo limitato in piazza Mazzini a Bordighera per agevolare la rotazione degli utenti ad accedere agli uffici comunali e per garantire la necessaria sicurezza del traffico tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali delle strade.

Secondo un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, che modifica e integra le precedenti ordinanze, in piazza Mazzini, lato ponente, fino al 31 dicembre vi sarà l'istituzione di stalli di sosta, regolamentati con disco orario per un tempo massimo pari a 6 ore esclusivamente nei giorni feriali dalle 8 alle 20.

Inoltre, in via Delle Onde, lato nord, fino al 31 dicembre vi sarà l'istituzione di stalli di sosta, regolamentati con disco orario per un tempo massimo pari a 6 ore esclusivamente nei giorni feriali dalle 8 alle 20.