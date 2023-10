Arma di Taggia: via Magellano chiusa per taglio alberi, scatta la messa in sicurezza

Passa dal taglio di tre pini, la messa in sicurezza di via Magellano in centro ad Arma di Taggia. Questa mattina, la ditta ha tagliato le piante chiudendo la via.

In questo caso, non c'era un rischio di crollo degli imponenti esemplari che si affacciavano sui giardini. L'intervento è stato approvato dalla giunta, a fronte di una situazione di pericolo sul marciapiedi.

Da diverso tempo, il Comune ha registrato un aumento delle cadute, in particolare di persone anziane, a causa del pavimento sconnesso. Pavimentazione sollevata dalle radici dei pini. Da un controllo dell'ente è emersa una condizione per la quale non era più possibile intervenire sulle radici. Un ulteriore intervento avrebbe pregiudicato la stabilità stessa della pianta e per questo, l'amministrazione ha dato l'ok alla rimozione per sostituire gli esemplari con alberi più idonei.