Ventimiglia: chiuso e ripulito il parcheggio sotto il cavalcavia nella zona di via Tenda (Foto e video)

Gli agenti della Polizia Municipale e gli operai della Teknoservice hanno pulito e chiuso il parcheggio di via Tenda che si trova sotto il cavalcavia di Ventimiglia.

L’intervento è stato portato a termine questa mattina, alla presenza del Sindaco della città di confine, Flavio Di Muro. La decisione è stata prese anche in funzione di una raccolta di firme dei residenti della zona, presentata nelle scorse ore al primo cittadino.

Il sindaco, Flavio Di Muro, ha così commentato l’intervento di oggi: “Abbiamo organizzato una pulizia e il relativo sgombero dei migranti, un’area oggetto di bivacchi ed accampamenti per la quale i residenti mi hanno chiesto l’intervento. Una situazione che si può risolvere mettendo delle griglie per fare la stessa cosa già eseguita nella zona delle Gianchette. C’è anche sul tavolo il tema degli sgomberi che sono da fare perché in luoghi abusivi. E’ chiaro che il bivacco si sposterà da altre parti e, per risolvere il problema in tutta la città, servono tre tipi di strutture: il ‘Pad’ ha già evitato gli assembramenti alla Caritas. Un’altra struttura per farsi identificare è c’è al vaglio il ‘Ferrhotel’, senza dimenticare il Cpr per allontanare gli irregolari che non accettano accoglienza ed assistenza. Fino a quando non le avremo faremo tutto il possibile per arginare il fenomeno, soprattutto in quei quartieri spesso oggetto di situazioni del genere. Ma, per risolvere la situazione, non basta mettere griglie o spostarli”.

Il parcheggio era, da tempo, diventato una sorta di accampamento per i migranti che, in assenza di zone dove poter trovare un bivacco di fortuna, trascorrevano soprattutto le notti per trovare un riparo ma, utilizzavano l’anfratto anche per espletare i loro bisogni fisiologici.

Nel parcheggio, che verrà ora chiuso totalmente, sono stati trovati materassi, cartoni ed altro, è stata anche eseguita una profonda pulizia, visti i miasmi che arrivavano alle abitazioni di fronte.