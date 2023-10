Israele in guerra, l'ex sindaco di Vallecrosia Croese in vacanza scampa agli attacchi

Israele dichiara lo stato di guerra e si prepara ad un conflitto di lunga durata. Una decisione che ha creato disagi anche ai turisti in vacanza in quelle zone di conflitto e, soprattutto, problemi per rientrare nei propri paesi d’origine. È successo anche a Silvano Croese, medico ed ex sindaco di Vallecrosia, che, insieme alla moglie, la dottoressa Annamaria Scarnati, era andato a far visita al figlio Tommaso, ricercatore alla Weizzman Institute of science di Tel Aviv.

La famiglia ha trascorso qualche giorno in Giordana, paese al confine con Israele, e con l’esplosione del conflitto è sorto, però, il rischio di non poter rientrare in patria. "Ho solo avuto problemi di rientro perché ero in Giordania” - racconta il dottor Silvano Croese.

Fortunatamente è riuscito a scampare agli attacchi e a prendere, insieme alla moglie, un volo per l’Italia. “Ho, però, lasciato le valigie a Gerusalemme” - fa sapere Croese.