Ventimiglia, l'associazione Fai organizza corsi di francese

Come tutti gli anni, l'associazione F.A.I. istituirà i corsi di francese presso la sede di Ventimiglia, in via Roma n. 63, dalla prima settimana di novembre.

"Ringraziamo Regione Liguria e l'assessore con delega ai Frontalieri Marco Scajola, sempre molto vicini alla categoria da noi supportata, per il contributo fornito alla F.A.I. finalizzato a questi corsi e che consentono, ricordiamo, la gratuità degli stessi" - dice il segretario F.A.I. Enrico Amalberti.

"Le iscrizioni sono aperte. Vi aspettiamo tutti i sabato mattina dalle 10 alle 11.30 presso la nostra sede di Ventimiglia" - conclude Amalberti.