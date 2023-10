Ventimiglia: giunta approva progetto da 700mila euro per gli impianti sportivi di Peglia

È stato approvato con delibera di Giunta Comunale il progetto definitivo di rigenerazione degli impianti sportivi di Peglia. L'obiettivo è di ottenere il finanziamento dal bando “Fondo Sport e Periferie” del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Si parla di un progetto da circa 700 mila euro che interesserà la zona sportiva di Peglia. È prevista sia la riqualificazione del campo da calcio “Morel”, che sarà dotato di manto erboso sintetico a norma di lega nazionale dilettanti ed anche il ripristino dei campi in terra battuta dell’ex “Tennis Club Ventimiglia”. Il bando su cui punta Ventimiglia nasce per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive, favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali, in linea con gli obiettivi dell'amministrazione comunale e la progettualità approvata.

“L’Amministrazione Comunale si sta organizzando per partecipare a tutti i bandi di contributo sovracomunali - dichiara in merito il Sindaco Flavio Di Muro - Daremo attenzione alle attività sportive, lo abbiamo dimostrato con la riedizione della festa dello sport, portando avanti iniziative di manutenzione delle strutture sportive ed è allo studio un contributo economico per permettere alle famiglie ventimigliesi meno abbienti di poter iscrivere e far frequentare ai propri figli le associazioni sportive della città”.

“Questo bando si pone l’obiettivo di valorizzare ed aumentare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città - dichiara in merito l’Assessore allo Sport Serena Calcopietro - Gli ambiti di questo bando riguardano sia la realizzazione e la rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati in aree svantaggiate della città come le periferie, nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti, sia il completamento e/o l’adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale. Ringrazio inoltre il Consigliere Di Marco per il supporto datomi per la presentazione di questa domanda di finanziamento per l’adeguamento delle nostre strutture sportive”.