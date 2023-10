Studenti del Liceo Cassini di Sanremo al 23esimo festival de Court de Nice

In una giornata che si è rivelata entusiasmante per gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo, un gruppo di allievi partecipanti al progetto 'Cinema per le Scuole' ha attraversato il confine per immergersi nell'atmosfera del 23° Festival du Court de Nice.



"Il progetto 'Cinema per le Scuole' - spiegano dal liceo matuziano - si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per una visione critica nel mondo dell'audiovisivo. Gli studenti sono stati preparati per affrontare questa esperienza unica che li ha portati a Nizza per un'intensa giornata di cinema e apprendimento. La mattinata è iniziata con la proiezione di sette cortometraggi, tutti accomunati dal tema del 'mostruoso'. Gli studenti hanno assistito attentamente e, una volta terminata la visione, hanno iniziato a valutare le opere in preparazione alla scrittura di brevi recensioni. Queste recensioni saranno scritte in lingua francese, un ulteriore stimolo per gli studenti del Liceo Cassini. Nel pomeriggio, gli studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a una conferenza arricchente. Tre professionisti di diversi ambiti cinematografici, inclusi documentaristi, narratori e animatori, sono stati intervistati e hanno condiviso le loro esperienze personali nell'ambito cinematografico. Questo incontro ha permesso agli studenti di ottenere un'idea più ampia e approfondita dell'industria cinematografica, aprendo le porte a futuri orizzonti professionali. Il progetto 'Cinema per le Scuole' continua a dimostrarsi un'iniziativa formativa di successo che offre agli studenti la possibilità di esplorare il mondo del cinema in modo coinvolgente e significativo".