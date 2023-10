Il sindaco di Camporosso Gibelli annuncia: "Nuovo scuolabus per i ragazzi che frequentano le medie di Dolceacqua e Vallecrosia" (Foto)

E' entrato in servizio il nuovo scuolabus del comune di Camporosso. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Sono molto soddisfatto di poter annunciare che questa settimana è entrato in servizio il nuovo scuolabus del comune di Camporosso per il trasporto delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le medie di Dolceacqua e Vallecrosia" - fa sapere il primo cittadino - "Il nuovo pulmino, il cui costo ammonta a circa 140.000 euro, è dotato di cinture di sicurezza per tutti e capienza fino a 50 alunni. L’investimento si è reso necessario per rinnovare il parco mezzi in termini di sicurezza, comfort, minori consumi ma soprattutto per garantire il servizio a tutti i residenti della nostra città".

"Nell’anno scolastico 2023-2024 sono 121 gli studenti che beneficiano di questo servizio con l’impiego di tre mezzi (due pulmini ed un’autovettura), con corse suddivise in diversi turni. Il nuovo veicolo sarà anche utilizzato per le gite scolastiche della scuola primaria" - sottolinea il sindaco Gibelli - "Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore i nostri due autisti, Silvano e Federico, sempre efficienti e disponibili per ogni evenienza".