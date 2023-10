Bordighera, cambia la giuria del Parmurelu d’Oru: eletti tre nuovi membri (Foto)

Cambia la giuria del Parmurelu d’Oru. Nell’oratorio della parrocchia di Terrasanta a Bordighera, ieri sera, si è, infatti, riunita l’assemblea dei soci dell’associazione culturale Parmurelu d’Oru che ha scelto tre nuovi membri.

I soci presenti erano una quarantina. "La forte adesione dimostra come il premio Parmurelu d’Oru sia molto seguito e amato dai bordigotti perché ogni anno viene consegnato ad un personaggio legato alla città che si è distinto per la sua attività" - dice l'associazione culturale Parmurelu d’Oru.

Il vicepresidente Romolo Giordano, creatore del premio insieme a Mauro Benso e Valeria Torchio e che ha lavorato ininterrottamente dalla nascita dell’iniziativa fino alla sedicesima edizione, durante la serata ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni. La giuria, orfana di un membro, ha così dovuto integrare la storica figura di Giordano insieme a due giurati che, per statuto, dovevano essere sostituiti: Luciana Trucco e Germano Mondino.

L’assemblea dei soci ha eletto, quindi, tre nuovi membri: Giuseppe Verri, Giuseppe Molinari e Luca Pazielli che insieme a Federico Bertaina, Roberta Cento Croce, Barbara Carlini, Davide Golzi, al sindaco Vittorio Ingenito e alla presidente Gisella Merello presto si riuniranno per decidere il nuovo vicepresidente, che avrà anche l'incarico di segretario e tesoriere, e per cominciare a vagliare la nuova rosa dei candidati per l’edizione del 2024.