Sanremo: niente proroga per le concessioni balneari, il no del gruppo consigliare Fratelli d'Italia

Il Comune di Sanremo ha inviato una lettera a tutti i concessionari delle spiagge di Sanremo, secondo la quale non viene concessa la proroga al 2033 per gli stabilimenti.

Proprio per questo da Fratelli d'Italia Sanremo, per voce del capogruppo in Comune Luca Lombardi e del portavoce cittadino Antonino Consiglio, è stata espressa la contrarietà e la preoccupazione, unita ad una profonda delusione, per la decisione del Comune di non applicare la legge vigente e quindi la proroga delle concessioni balneari.

"Ad oggi - spiega Lombardi - abbiamo una legge che, in attesa del riordino della materia fissa il termine di validità dei titoli concessori al dicembre 2024. Da qualche giorno, a dimostrazione dell’attività e della celerità di questo Governo, si è concluso a Palazzo Chigi il tavolo tecnico che aveva il compito di valutare i criteri attinenti alla scarsità della risorsa, creando il presupposto per una interlocuzione con l'Europa".

"Non comprendiamo - continua Antonino Consiglio - perciò, le motivazioni di questa decisione da parte del Comune di Sanremo, e tantomeno comprendiamo la rapidità con cui è stata presa. Anche perché si tratta di una decisione che si pone contro la legge e contro una volontà politica ben precisa".

"Senza contare - concludono i due esponenti di Fratelli d'Italia Sanremo - che il nostro partito, con un emendamento al Milleproroghe ha inserito la previsione secondo la quale, in assenza di provvedimenti governativi sui bandi, i Comuni non avrebbero potuto procedere".