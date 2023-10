Green game, la sfida su “riciclo e sostenibilità ambientale” parte dal liceo Aprosio di Ventimiglia

L’assessore all’Ambiente del comune di Ventimiglia, nonché presidente del cdi Liceo Aprosio, presenta la partenza del progetto Green game. La sfida su “riciclo e sostenibilità ambientale” parte dalla Liguria e, in particolare, dal liceo Aprosio di Ventimiglia.

Il progetto didattico coniuga formazione e divertimento nell’ambito dell’educazione ambientale, un’entusiasmante avventura che è stata ideata per coinvolgere giovani studenti e i loro insegnanti, trasmettendo la consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi. Il Green Game festeggia il suo undicesimo anniversario. Questo progetto educativo unisce insegnamento e intrattenimento nel contesto dell’educazione ambientale ed è stata concepita per coinvolgere i giovani studenti e i loro insegnanti, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi.

Green Game è un’iniziativa sostenuta dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in materiali bioplastici, alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e acciaio. Questi consorzi includono Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con il prezioso patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Regione Liguria.

L’assessore Milena Raco afferma: “Questa è una forte campagna di sensibilizzazione e il nostro intento è quello di trasmettere importanti messaggi attraverso la didattica, che grazie all’attività ludica, catturerà le menti dei ragazzi che faranno in modo di portare a casa il messaggio positivo sull’importanza della raccolta differenziata, per un ambiente sano e che aiuti il nostro pianeta ad essere sempre migliore ed ecologicamente sano. L’appuntamento è per oggi, 9 ottobre, dalle 9 alle 12.30 per le classi prime e domani, 10 ottobre, dalle 9 alle 12.30 per le classi seconde.”