Voucher Internet: tutti i vantaggi della convenzione Confartigianato, Vodafone e Gruppo Aura

La Commissione Europea ha prorogato l’attivazione del cosiddetto “voucher internet” fino al 31 dicembre 2023 salvo esaurimento delle risorse. Alle micro, piccole e medie imprese è previsto un contributo minimo di 300 euro e di massimo 2.500 euro a copertura dei costi di connettività.

La somma sarà determinata dalla velocità della connessione prevista dal contratto stipulato. Ogni impresa potrà accedere ad un solo voucher, di importo variabile così suddiviso:

· voucher di fascia A bonus, pari a 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi, riconosciuto in caso di passaggio a connessioni con velocità massima in download tra 30 e 300 Mbit/s per il voucher A1 e tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s per il voucher A2. Per connessioni che offrono velocità pari a 1 Gbit/s il valore del voucher può essere aumentato del valore massimo di 500 euro, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori;

· voucher di fascia B, bonus pari a 500 euro, sempre per contratti di durata tra 18 e 36 mesi con velocità massima in download compresa tra 300 Mbit/s e 1 Gbit/s. Per connessioni che offrono velocità pari a 1 Gbit/s il valore del voucher può salire fino ad un massimo di 500 euro, riconosciuti per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti. Per il voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s;

· voucher di fascia C, bonus pari a 2.000 euro per contratti di durata di 24 mesi, in caso di passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1 Gbit/s. A fronte di adeguata giustificazione da parte dei fornitori, il valore può salire di ulteriori 500 euro massimo per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari. Per il voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s.

In aggiunta al “voucher connettività”, la convenzione Confartigianato, Vodafone e Gruppo Aura garantisce ulteriori opportunità. Sono difatti a disposizione due offerte:

“OneBusiness Comfort”, per l’ufficio e lo smartphone, include una rete fissa e di una SIM al costo di 40,00 euro/mese (anziché 55,00 euro) e costo di attivazione gratuita.

· RETE FISSA. Internet illimitato alla massima velocità (navigazione fino a 2,5 Gbps), Modem e Internet Key inclusi, Power 4G, sempre serviti Plus, chiamate e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e 500 minuti di chiamate internazionali.

· SIM. Minuti e sms illimitati, Internet senza limiti alla massima velocità (Giga illimitati in 5G) e 1.000 minuti di chiamate internazionali.

“Fissa Comfort”, l’offerta con internet e chiamate per la tua attività, include una rete fissa al costo di 30,00 euro/mese (anziché 35,00 euro) e costo di attivazione 2,50 euro x 48 mesi.

· Internet illimitato alla massima velocità (navigazione fino a 2,5 Gbps), Modem e Internet Key inclusi, Power 4G, 1 terabyte your drive, sempre servizi Plus, chiamate e SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e 500 minuti di chiamate internazionali

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare la Confartrigianato telefonando al numero 0184/524517 o scrivendo una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it