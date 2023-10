Sanremo: lettera del Comune ai concessionari delle spiagge, nei prossimi giorni una riunione

E’ previsto per i prossimi giorni un incontro tra i diversi concessionari delle spiagge private di Sanremo, in relazione alla lettera che il Comune ha inviato loro, indicando nel 31 dicembre prossimo la scadenza delle concessioni degli stabilimenti balneari.

La conferma arriva da alcuni concessionari, che hanno confermato come in Liguria le lettere siano state inviate solo dai Comuni di Bordighera e Santa Margherita, oltre a quello matuziano. “Sicuramente l’incontro si svolgerà nei prossimi giorni – ci hanno detto – per capire il da farsi”.

Ora rimane da capire se e come si potranno fare i bandi vista l’ennesima diatriba che prosegue da moltissimi anni, in relazione alla direttiva Bolkestein, promulgata dall’Unione Europea. E quando saranno chiuse le spiagge? “Non capiamo cosa si debba fare – ci hanno detto i concessionari – e non sappiamo nemmeno se dobbiamo rimuovere tutto dalla spiaggia. Oggi come oggi dobbiamo sapere se la Bolkestein è applicabile o meno e, in più, con tutto l’empasse vissuto in questi anni, molti imprenditori hanno limitato gli investimenti”.

Una situazione difficile da capire, che potrebbe creare un ulteriore problema ai gestori delle spiagge, che ora si affideranno ad alcuni legali per verificare come muoversi nei prossimi mesi.