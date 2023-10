Sanremo: in comune si lavora alle luminarie natalizie, il bando è quasi pronto per illuminare la città

In Comune a Sanremo si lavora già da diverse settimane al bando per l’installazione delle luminarie natalizie. Uffici ed Assessore Faraldi stanno svolgendo le classiche pratiche per essere pronti, l’8 dicembre, all’accensione dell’albero e delle luci, che dovranno animare la città dei fiori.

Al momento il clima è ancora prettamente estivo e molti vanno già al mare ma, se si vuole essere pronti nel periodo di fine anno, bisogna muoversi per tempo e, a palazzo Bellevue è quello che si sta facendo. Al momento non sono prospettati enormi cambiamenti, ma potrebbe esserci qualche novità rispetto allo scorso anno.

Anche il costo non dovrebbe discostarsi più di tanto dal 2022, quando gli impianti costarono 140mila euro alle casse comunali. Le installazioni aeree saranno simili, con una ulteriore ricerca su forme e personaggi natalizi nelle aiuole, che tanto piacciono a residenti e turisti. Il tutto senza dimenticare che, buona parte delle luci saranno tenute fino al Festival di inizio febbraio.

Tutte le lampadine saranno ovviamente a led per ridurre al massimo i consumi che, lo scorso anno sfiorarono i 20mila euro (a carico di chi ha vinto il bando) dopo i decisi aumenti del posto guerra in Ucraina. Le luminarie saranno spente dal giorno successivo all’Epifania per tornare accese dalla domenica antecedente il Festival.

Ancora ignota la sistemazione dell’albero che, lo scorso anno, venne allestito in piazza Borea D’Olmo, insieme a giochi di luce e insieme ad altre installazioni natalizie. Chissà che l’Assessore al Turismo, dopo i lavori che hanno ‘liberato’ il solettone, decida di tornare a piazza Colombo, dove dovrebbe essere installata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.