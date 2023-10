Rivieracqua: due giorni di chiusura per alcuni uffici commerciali nel Ponente

Martedì 10 ottobre e il 12 ottobre, Rivieracqua chiuderà alcuni dei suoi uffici territoriali nella provincia di Imperia. Domani si fermeranno le attività negli sportelli del lungomare Varaldo 23 a Ventimiglia e in viale Kennedy 22 a Diano Marina. Giovedì, invece, sarà la volta della sede di Imperia, in via San Pio da Pietrelcina 42.