Presso il polo universitario di Asl1 a Bussana di Sanremo, al via l'anno accademico di infermieristica, sold out di iscrizioni

Ha preso il via oggi l'anno accademico 2023/2024 della Scuola di Scienze Mediche e farmaceutiche – Corso di Laurea in Infermieristica, presso il polo universitario di Asl1 a Bussana di Sanremo. Ben 41 sono state le iscrizioni, raggiungendo così la saturazione dei posti disponibili a bando, assegnati al polo di Imperia. Alla cerimonia di apertura non sono mancati i saluti della Direzione di Asl1, “Oggi prende il via il vostro percorso formativo di una professione per la quale vale la pena impegnarsi e noi cercheremo di accompagnarvi e farvi crescere in questa professione”, ha esordito il DS di Asl1 Dott. Carlo Alberto Paolo Tersalvi. Mentre il Direttore Amministrativo di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera, rivolgendosi agli studenti e studentesse, ha affermato che “Bisogna metterci il cuore in quello che fate perché fa la differenza, soprattutto vicino ad un malato”. Anche il DSS di Asl1 Dott. Roberto Predonzani ha esortato i futuri infermieri e infermiere a rimanere sul territorio ed infine il Dott. Marino Anfosso Direttore delle Professioni Sanitarie di Asl1 e docente ha affermato: “L'infermiere lavora per la patologia e per la persona ma soprattutto per una costruzione di un ben preciso modello assistenziale con al centro il malato”.

La Scuola di Scienze Mediche e farmaceutiche – Corso di Laurea in Infermieristica, in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, ha come coordinatrice la professoressa Annamaria Bagnasco e per quanto concerne il polo di Imperia la coordinatrice è la dottoressa Giulia Soldano coadiuvata dai tutor dott. Lorenzo Bracco, dott.sa Anna Zucchetto e dott. Giorgio Gugole.