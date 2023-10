Inflazione: Coldiretti plaude al rinvio delle plastic e sugar tax "Sarebbe meglio abrogarli"

Mentre l’Italia si trova ad affrontare una impennata dell’inflazione anche sulla spesa alimentare, “...la Plastic Tax e la Sugar Tax rischiano di avere un effetto a valanga sui prezzi finali del cibo" – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale.



"Risulta particolarmente apprezzabile, in questo scenario, la volontà di rinviare l’applicazione dei due tributi. Nonostante, comunque, sarebbe meglio abrogarli” - aggiungono - Una necessità, questa, che si rende tale proprio per “evitare di penalizzare l’intera filiera agroalimentare messa già sotto pressione dall’aumento dei costi di produzione".



"Piuttosto che con misure punitive poco efficaci, l’obiettivo di riduzione della plastica va perseguito nell’ottica di una visione strategica di più ampio respiro. - concludono - Servono incentivi premianti per lo sviluppo e la diffusione di prodotti alternativi, di cui alcune nostre imprese sono leader al mondo”.