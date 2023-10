Principe Alberto di Monaco domani a Olivetta San Michele. Vice Presidente Piana: “Sempre più stretta l’amicizia tra il Principato e la Liguria”

Ci sarà il vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana per Regione Liguria ad accogliere la visita ufficiale di SAS il Principe Alberto II di Monaco ad Olivetta San Michele nella tarda mattinata di lunedì 9 ottobre.



“Si tratta di un’ulteriore occasione di rafforzamento dell’amicizia tra la Liguria e il Principato – spiega il vice presidente Alessandro Piana -, in questo frangente per il proficuo sodalizio col Comune di Olivetta San Michele all’interno della prestigiosa Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco. Ricordiamo anche l’importante gemellaggio tra Dolceacqua e il Principato di Monaco del 3 novembre, che affonda le sue radici secondo le fonti storiche a nostra disposizione già nel 1523, data in cui è stato siglato un documento di fedeltà dall’importante località della Val Nervia con Monaco”. La visita a Olivetta San Michele si svolgerà prevalentemente al Palazzo Municipale e prevederà diversi momenti istituzionali tra cui l’inaugurazione di una targa commemorativa a ricordo della giornata.