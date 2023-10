A Diano Marina raccolta firme per il salario minimo e per la difesa del servizio sanitario pubblico

Oggi dalle 16 a Diano Marina doppia iniziativa di Rifondazione Comunista: raccolta firme per lil salario minimo e difesa del servizio sanitario pubblico.

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” dichiarano i promotori dell'iniziativa citando l'articolo 36 della Costituzione Italiana.

“Oggi dalle 16 in via Genova dietro la chiesa raccoglieremo le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo - aggiungono da Rifondazione Comunista - invitiamo tutti a schierarsi con coraggio e onestà dalla parte del rispetto della “Repubblica fondata sul lavoro” per restituire dignità al lavoro e ricchezza alla nazione. Non dimentichiamo la Sanità: la privatizzazione ed il meccanismo dei

ticket da decenni stanno demolendo il diritto alla salute sancito dalla Costituzione, aumentano le disuguaglianze e condannano a non fare prevenzione, punto cardine di un vero sistema sanitario”.