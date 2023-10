Speciale Weekend: ecco le nostre proposte per trascorre al meglio questo fine settimana in provincia di Imperia

Oggi dalle 9 alle 16, presso la banchina di Calata Anselmi di Imperia si terrà una giornata promozionale di avvicinamento allo skateboard. Si tratta di un evento aperto a tutti e vuol essere un momento di aggregazione di persone che condividono la stessa passione o semplicemente sono incuriositi da uno sport olimpico, sano, adatto a tutti, che è possibile praticare ovunque. Durante la giornata i principianti potranno inoltre usufruire di lezioni gratuite grazie agli istruttori federali di Imperia/Diano Surf sotto la protezione assicurativa della UISP.

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono ‘Quando tornate insieme?’ e ‘Ma non vi eravate sciolti?’, Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando all’Ariston questa sera con lo spettacolo ‘Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo’. Si tratta di avventuroso viaggio musicale nel repertorio vecchio e non solo di Elio e le Storie Tese. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e sciagurate, come è nello stile mitico e identitario del gruppo.

Ultimo appuntamento domenica sera al teatro dell’opera del Casinò per la rassegna 2023 ’Unojazz&Blues’ con ‘Pensieri e Parole’ il tributo ad uno dei più grandi miti della musica italiana: Lucio Battisti. Il progetto riunisce la straordinaria voce di Peppe Servillo e cinque grandi musicisti del panorama musicale italiano come Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri. Un viaggio ricco di sapori latini, ritmi avvolgenti, storia, emozioni e grande pathos. La serata sarà aperta dal sound dei Riviera Paradise. Presenta Massimo Cotto. Non è possibile prenotare ma il teatro aprirà alle ore 20 e, per ragioni di sicurezza, l’accesso potrà essere gestito attraverso ticket contapersone in base all’ordine di arrivo.



C’è tempo ancora oggi per partecipare all’OktoBEERfest, l’iniziativa autunnale organizzata a San Bartolomeo al Mare con la partecipazione dei commercianti che scendono in piazza con le loro specialità in formato street food e tanta birra. Gli stand gastronomici apriranno alle ore 18 con le specialità proposte dai commercianti che hanno aderito all’iniziativa. Non mancheranno ovviamente tanti tipi di birra, spillata sul posto dai commercianti locali. Dalle ore 18, in contemporanea con l’apertura degli stand gastronomici, i dj El Coach & Mr Pink intratterranno il pubblico per poi lasciare spazio alla rock band Fingerlips che si esibirà a partire dalle ore 20 trasportando il pubblico nei mitici anni ‘80 con pezzi rock iconici, pop dance e rivisitazioni di colonne sonore dei più bei film di quell’epoca, senza dimenticare parrucche, lustrini ed effetti speciali.

A Montegrosso Pian Latte torna quest'anno la Festa della Castagna con un programma fittissimo di appuntamenti, intrattenimenti e tantissime novità, concentrati tutti nella giornata di domenica 8 ottobre. Alle ore 11.00 si aprirà ufficialmente la 52ª edizione con Stands gastronomici (Caldarroste, Pan Fritto e Bar operativi), mercatino sparso nelle vie del Centro Storico del Borgo, tantissimi espositori e numerose novità (Area Artigianato, Area Antiquariato e Laboratori), Esibizione di Trial a cura del Motoclub Alta Valle Arroscia e prova gratuita di mini moto elettriche (Loc. Vigne). Non mancherà l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, con la tradizionale e celebre Pompieropoli (Piazzetta Col. Maglio). Grazie alla collaborazione del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, sarà allestita (in Piazza Sagrato) la cosiddetta Maison dell'Outdoor dove si potranno provare tutte le esperienze outdoor del Parco in realtà virtuale. Dalle ore 12.30 sarà possibile, presso la Sede della Pro Loco, pranzare (servizio al tavolo) degustando le prelibatezze preparate dai volontari della Pro Loco. A partire dalle ore 14.00 scatterà anche l'intrattenimento musicale nei caratteristici carruggi del borgo che farà da sfondo agli stand gastronomici. al mercatino ed agli intrattenimenti presenti nel borgo. Saranno disponibili ampie aree di parcheggio negli spazi proprio sopra il borgo.



Anche ad Andagna, frazione di Molini di Triora, domenica è in programma la Festa della Castagna. Si potrà gustare un appetitoso menù a base di castagne, dall’antipasto al dolce. Il menu è caratterizzato da piatti che permetteranno di riscoprire le tradizioni culinarie del borgo, che vedono come ingredienti principali le castagne e la farina di castagne. È previsto anche un menu alternativo con specialità culinarie prive di castagne. Nel pomeriggio l’orchestra ‘Beatrice e Serena’ darà il via alle danze facendo divertire ballerini e buongustai fino a sera.



Un altro borgo che festeggia il frutto per eccellenza di questa stagione è quello di Perinaldo. Dalle ore 15 inizierà la distribuzione di caldarroste, panissa e frittelle di mela e, durante la manifestazione, verrà effettuata una distillazione di essenze locali accompagnata da tanta musica.

Domenica, dalle 10 alle 17, torna a Vallecrosia Alta la Festa della Zucca giunta alla 23esima edizione. La splendida cornice del centro storico sarà appositamente addobbata a tema con zucche d’ogni forma e colore, con i disegni dei bambini delle scuole della zona e le composizioni floreali create dalle sapienti mani degli artigiani del mestiere. Dislocati nelle piazze di Vallecrosia Alta, i punti ristoro offriranno ai visitatori: piatti a base di zucca (barbagiuai, risotto..) e molto altro preparati dai volontari dell’associazione 'Il Borgo Antico', burger studiati per l’occasione da un food truck, gelati, crepes e birre artigianali appositamente studiate per l’occasione, e poi caldarroste e i biscotti De.Co. Per l’occasione, la piazza centrale del paese, piazza Verdi, sarà interamente allestita dai ‘Giochi di una volta’. Uno spazio adatto al divertimento di grandi e piccini. Musica e divertimento grazie ai i Ponente Folk Legacy, con il loro sound senza tempo, e i Cucurbita Sapiens Orchestra metteranno in bella mostra i loro strumenti di zucca con varie dimostrazioni nell’arco della giornata di come si suonano.

Archiviato la settimana scorsa il Rally di Sanremo sulle strade del ponente ligure questo weekend vanno in scena la 38esima edizione del Sanremo Rally Storico e la 37esima Coppa dei Fiori. La cerimonia di partenza delle vetture storiche è in programma oggi da Corso Imperatrice alle ore 11 alla quale seguiranno 11 Prove Speciali per un totale di 463,52 km di percorso. La premiazione si terrà domenica intorno alle 18 sempre in corso Imperatrice.

Per la Coppa dei Fiori la partenza è prevista oggi alle 12.30 da Corso Imperatrice e si concluderà intorno alle 16 di domani pomeriggio.



Sabato e domenica al Mercato dei Fiori di Valle Armea di Sanremo va in scena il terzo e ultimo atto della 39a Sanremo Cup. Al via otto squadre da quattro regioni. In campo alcuni dei più promettenti atleti Under 15 della categoria. Presente anche il Colombo Genova, campione uscente e terzo alle finali nazionali del maggio scorso.

Le prime due sfide, in programma oggi alle ore 13.20, vedono impegnate le formazioni del girone A. Alle 14.45 tocca alle compagini del gruppo B. La prima giornata prosegue sino alle 19 con la fase di classificazione, mentre domenica mattina (ore 9) scatta la fase playoff, a partire dai quarti di finale. La finale per il 1° e 2° posto è fissata per le ore 16.30.

Concludiamo con una proposta interessante per tutta la famiglia: la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano in programma domani, domenica 8 ottobre, a Triora, Vallebona, Dolceacqua, Badalucco e Seborga: l’iniziativa invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso percorsi unici che si snodano nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione.

Nel borgo di Triora l’appuntamento è alle 14.30 con punto di partenza al Museo Civico di Palazzo Stella.

A Seborga il Punto di incontro è in Piazza Martiri e la ‘Caccia’ si svolgerà dalle 11 alle 13. A Dolceacqua si partirà da Piazza Mauro alle 10. Piazza XX Settembre sarà il punto di partenza di Vallebona alle ore 14. Uguale orario di partenza a Badalucco da Piazza Marconi (maggiori dettagli)

