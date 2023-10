Sanremo: partito il secondo lotto di asfalti da 600 mila euro, ecco le prime strade interessate

Hanno preso il via in questi giorni i lavori per il secondo lotto degli asfalti pianificato dal Comune di Sanremo e finanziato dalla giunta con circa 600 mila euro. Gli interventi sono iniziati nelle ultime ore e hanno interessato in un primo momento due strade che necessitavano da tempo di un nuovo fondo stradale: strada San Pietro e strada Montà di Lanza. Solo l’inizio di una serie di lavori che riguarderà sia le frazioni, sia le strade del centro. Il Comune ha organizzato i cantieri in modo da svolgere molto del lavoro durante le ora notturne per evitare eccessivi disagi al traffico.

I lavori del secondo lotto degli asfalti iniziano proprio nei giorni in cui stanno per prendere il via anche tutti gli interventi di ripristino a seguito di scavi per la posa della linea internet da parte di Tim. Cantieri che interesseranno anche in questo caso diverse strade del centro e non solo.

Potrebbero essere giorni di disagi per il traffico, ma il risultato finale saranno i nuovi fondi stradali.