Sanremo: una prima metà di ottobre all’insegna degli asfalti, lavori in tutta la città

Sanremo si prepara per una prima metà di ottobre all’insegna degli asfalti. In questi giorni, infatti, è prevista la partenza di una lunga serie di interventi sulle strade come ripristino da parte di aziende terze. Lavori previsti dal regolamento del Comune che impone alle ditte che realizzano lavori sui sottoservizi di riportare le strade alle loro condizioni originarie. In poche parole, Sanremo vedrà il restyling di diversi tratti di strade, sia in centro che in zone periferiche, del tutto a costo zero.

Grande protagonista sarà la ditta ‘Az asfalti’ chiamata a intervenire per conto di Tim, che nei mesi scorsi ha più volte bucato le strade per la posa della propria rete.

Si parte il 9 ottobre alle 8 con l’intervento in via Roma e in via Pietro Agosti, lavori che si protrarranno sino alle 20 dell’11 con possibili conseguenze anche sulla circolazione trattandosi di due arterie particolarmente trafficate. Dal 10 al 12 ottobre, invece, l’azienda lavorerà in strada Maccagnan. Il 13 ottobre sarà il momento di strada San Martino.

In via Visitazione e via Val Del Ponte i lavori di ‘Az asfalti’ per Tim sono previsti dall’11 al 13 ottobre, mentre il 12 i lavori si svolgeranno in via Franco Norero. L’ultimo intervento per il ripristino di Tim è in programma dall’11 al 13 ottobre in via Goethe e via Duca degli Abruzzi.

Il 2 ottobre sono partiti i lavori della ditta ‘Masala’ in via Duca d’Aosta, mentre il 5 ottobre sono in programma quelli della ditta ‘Zanotto’ a seguito della rimozione di radici in via De Amicis.

In tutte le zone interessate dai lavori saranno in vigore divieti di sosta e di transito.