Sanremo: nuovo servizio di automedica con la Croce Rossa, inaugurate oggi le due vetture (Foto)

Sono state inaugurate questa mattina, al ‘Golf degli Ulivi’ di Sanremo, le due nuove automediche della Croce Rossa matuziana, che entreranno in funzione dal 15 ottobre e che alterneranno il servizio con la Croce Verde di Arma di Taggia.

Si tratta di una Jeep Cherokee ed una Skoda Octavia, che garantiranno il servizio nel comprensorio sanremese e che sono state allestite per il servizio, secondo le direttive impartite da Asl 1. La Croce Rossa, per le due nuove auto, ha ricevuto un aiuto in materiale, da parte del Rotary Sanremo, grazie all'interesse del presidente Claudio Lacagnina.

“E’ un altro traguardo raggiunto come Croce Rossa – ha detto il presidente della Cri sanremese, Ettore Guazzoni - ed è un impegno importante, che cercheremo di svolgere con tanta professionalità, come facciamo sempre. E’ un impegno economico importante, sia per l’acquisto delle auto che per la gestione del personale, visto che il servizio prevede tre autisti al giorno, perché deve essere svolto 24 ore su 24. E’ però un motivo di orgoglio visto che si tratta di un’attività mai fatta sul territorio”.

Il servizio di automedica sul territorio vedrà alternarsi Croce Rossa e Croce Verde con 4 mesi ciascuno, in base ad un appalto biennale, rinnovabile per altri due.