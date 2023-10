Sanremo: approvato il progetto da 75 mila euro per la sicurezza del torrente San Romolo a Borello

La giunta matuziana ha di recente approvato il progetto del valore di 75 mila euro utile a mettere in sicurezza il torrente San Romolo nella zona di Borello. I lavori si sono resi necessari siccome è stata valutata la possibilità di esondazione del fiume in caso di piene particolarmente significative, soprattutto nei periodi dell’anno maggiormente piovosi. Uno dei tanti angoli di Ponente a forte rischio idrogeologico.

La progettazione definitiva-esecutiva del progetto era stata affidata all’ingegnere sanremese Luca Tarantino, progetto al quale la giunta ha dato il proprio ok qualche giorno fa. Ora non resta che puntare al finanziamento, pratica che è subordinata all’esito positivo della richiesta a Cassa Depositi e Prestiti. Poi sarà il momento di passare alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

Un altro intervento utile a mettere in sicurezza il più possibile un territorio delicato che vostra tutte le proprie fragilità quasi ogni anno in occasione delle piogge che si stanno facendo via via sempre più abbondanti anche per via degli evidenti cambiamenti climatici.