Ospedale di Sanremo, il vallecrosino Rinaldo Biasi: "Ringrazio i reparti di medicina e dialisi, mi hanno salvato la vita"

Un lettore, il vallecrosino Rinaldo Biasi, desidera ringraziare pubblicamente lo staff dei reparti di Medicina 2 del padiglione Castillo e di Dialisi dell'ospedale di Sanremo per le cure ricevute.

Il signore era stato portato d'urgenza al pronto soccorso visto che non muoveva più gli arti inferiori dopo qualche giorno di malessere generale. In ospedale ha ricevuto le cure necessarie nel reparto di Medicina e in quello di Dialisi. "Vorrei ringraziare di cuore la caposala, lo staff medico, infermieristico e tutto il personale del reparto di Medicina 2 del padiglione Castillo dell'ospedale di Sanremo per la loro umanità, cordialità, disponibilità, pazienza, gentilezza e grande professionalità" - dice il signor Rinaldo.

Grazie alla professionalità dello staff medico dei due reparti è stato individuato il problema di salute e, dopo le cure e i trattamenti necessari, ora il signor Rinaldo sta meglio. "Un ringraziamento speciale va al primario e agli operatori del reparto di dialisi dell'ospedale di Sanremo in quanto con il loro imminente intervento mi hanno salvato la vita" - sottolinea il lettore.