Sanremo: donata al Santuario della Madonna della Costa la copia del quadro della Vergine realizzato da Carlo Alberto

Sabato 7 ottobre alle 16.30 al Santuario della Madonna della Costa, con una solenne cerimonia, la famiglia Andreini donerà la copia del quadro della Vergine realizzata da Carlo Alberto che venne esposta durante la guerra in luogo dell'originale portato per precauzione, contro bombardamenti e requisizioni, a Verezzo.

Davanti alla copia mamme e spose hanno pregato per il ritorno del disperso in Russia, la salvezza del soldato al fronte, del marinaio imbarcato, l'incolumità della famiglia nel corso dei bombardamenti. Una immagine consacrata dall'amore. La copia era fedele a quella venerata che presentava un manto celeste cosparso di anelli ed ex voto.

Nel trasporto cadde uno strato di vernice celeste ed apparse una immagine di diverso colore sottostante.

Finita la guerra, l'immagine originaria venne restaurata ed apparve quella attuale.