Imperia: tutto pronto per la terza edizione di “Natura & Benessere”

“ La proposta è tesa a vivacizzare il centro di Porto Maurizio rivolgendosi a un vasto pubblico di appassionati del vivere all'aria aperta e della cura del verde in un momento di grandi cambiamenti alla ricerca di nuovi stili di vita con ritorno alla terra e alla natura - dichiarano gli organizzatori - una proposta con positiva ricaduta di immagine sulla città con il suo retroterra, le colture dell'olivo, gli agrumeti, gli spazi ortobotanici, chiave di lettura originale di un territorio in evoluzione ”.

La terza edizione è in programma in via XX Settembre e via Cascione dalle 9 alle 20 con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Imperia. Ospiti dell'evento in piazza Serra saranno: Giorgio Temporelli, Laura Brattel, Natalino Trincheri, le Associazioni “Casa dei Popoli “e “Nessun vizio minore” e molti altri studiosi ed esperti ambientalisti.



Le curiosità più interessanti sono infatti contenute nel programma che verterà sull'inquinamento marino, sui cambiamenti climatici, sul tema delle acque da bere e su nozioni scientifiche della Dieta Mediterranea. Il progetto Trotula per la prima volta ad Imperia, è un apporto culturale e creativo che ha l’intento di divulgare, con una comunicazione che oscilla tra fiaba e racconto storico, i valori di Trotula. Trotula De Ruggiero, medica Italiana appartenente all'antica Scuola medica Salernitana, prima donna medico a dare impulso alla medicina di genere. I suoi scritti giunti ai giorni nostri, risultano sorprendentemente attuali.

La proposta nasce dalla “Casa dei Popoli” associazione che promuove iniziative pubbliche sui temi della solidarietà internazionale, della pace, del volontariato, dell’immigrazione e dell'ambiente e dall'associazione teatrale “Nessun Vizio Minore” gruppo di attori e registi che provengono da percorsi formativi ed artistici diversi ma uniti da sensibilità comune per la tutela dell'ambiente.