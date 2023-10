Bordighera: ex campo di Arziglia nel degrado, i residenti chiedono un intervento al Comune (Foto)

Dopo l’ormai nota mareggiata del 2019, l’ormai ex campo sportivo di Arziglia a Bordighera, è in stato di abbandono e in condizioni di degrado assoluto.

La segnalazione ci arriva da un gruppo di residenti che, in questi quattro anni ha inviato diverse mail al Comune e alle autorità competenti ma, al momento, la situazione è quella che si può vedere nelle foto, scattate nei giorni scorsi.

Sul caso interviene nuovamente anche uno dei residenti della zona, Luigi Radice: “Ho personalmente informato il sindaco – ci ha detto – di quanto si può vedere nelle immagini, quando è stato eseguito il sopralluogo per il taglio delle erbacce sul torrente Sasso. Chiedo di intervenire al più presto, anche perché quanto lasciato abbandonato nella zona dell’ex campo sportivo è anche pericoloso per eventuali incendi”.