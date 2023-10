Via libera della Regione al nuovo asilo di Cervo, appalto già assegnato

La Giunta Regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, una variante al Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in via Giardino Grande nel Comune di Cervo. Nel dettaglio l’area, che era destinata a parcheggio e verde pubblico, diventerà riservata "…ad attrezzature di tipo scolastico e relative pertinenze" dando così la possibilità a Cervo di realizzare un nuovo presidio scolastico, già finanziato attraverso i fondi Pnrr, atteso non solo dal Comune ma da tutto il territorio circostante.



“Abbiamo fatto un’operazione davvero significativa in tempi ristretti - sottolinea l’assessore regionale Marco Scajola - questa variante era necessaria per permettere al Comune di Cervo di costruire il nuovo asilo. Il passaggio urbanistico era indispensabile e andava fatto velocemente per non rischiare di perdere il finanziamento Pnrr. La collaborazione tra enti è stata virtuosa e porterà ad avere, come frutto, una nuova struttura d’eccellenza, presidio per tanti bambini del territorio. In questa maniera Regione dimostra, ancora una volta, la grandissima vicinanza ai Comuni nell’ottica di un lavoro sinergico per il bene dei cittadini”.

"Grazie alla Regione abbiamo fatto questo ultimo, fondamentale, passaggio per arrivare all'avvio del cantiere - spiega il sindaco di Cervo Lina Cha - l'appalto è già stato assegnato e presto potremo finalmente iniziare con i lavori per costruire il nostro nuovo asilo".



L'edificio sarà costituito da un unico piano fuori terra per un volume complessivo di 2954 metri cubici e sarà destinato a ospitare 30 bambini. Le aree della struttura saranno così suddivise: 721 metri quadrati di superficie coperta; 193 metri quadrati di area esterna recintata per giochi e attività didattiche; 586 metri quadrati di aree verdi di pertinenza.