Ventimiglia, l’eco-isola informatizzata sta per arrivare anche in frazione Trucco e in corso Limone Piemonte

Le nuove eco-isole per la raccolta differenziata stanno per arrivare anche in frazione Trucco e in corso L.Piemonte. Presto verranno eliminati così i vecchi cassonetti stradali e in queste zone partirà il nuovo servizio, innovativo ed informatizzato, che prevederà l’utilizzo esclusivo di sacchetti dotati di QR Code, oltre alle tessere personali (anch’esse dotate di QR Code) che serviranno per gettare i rifiuti sfusi, non insacchettati.

Le modalità e le novità del nuovo sistema saranno illustrate dal personale di Teknoservice in un incontro pubblico, che si terrà martedì prossimo, 10 ottobre, alle 18.30 presso la sede SPES di Roverino, nella sala al 1° piano.

I sacchetti dotati di QR Code per il conferimento di plastica/lattine, carta, secco e umido saranno distribuiti insieme alle tessere personali per la raccolta del vetro in due occasioni:-

-Giovedì 12 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17, presso l’isola ecologica vicino al mobilificio Fusco;

-Venerdì 13 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 17, in frazione Trucco presso l’ex-locanda Pallanca.

Per il ritiro dei kit di start-up occorre presentarsi muniti di tessera sanitaria e, nel caso di persone non intestatarie della Tari, di foglio di delega debitamente compilato e firmato e fotocopia della tessera sanitaria del delegante. Il modulo può essere scaricato dal sito web di Teknoservice (www.teknoserviceitalia.com), da quello del Comune di Ventimiglia e dalla pagina Facebook @bacinoventimigliese.Chiunque sia impossibilitato a recarsi nei giorni indicati ai punti per il ritiro dei kit potrà comunque farlo presso il CCR di frazione Bevera in via Maneira 8, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13.

Nel frattempo, sta per partire anche la distribuzione agli utenti delle frazioni Porra e Roverino dei nuovi kit per la raccolta differenziata porta a porta. Tutte le campane per il vetro attualmente presenti sul territorio saranno via via rimosse. Nel caso in cui l’utente non sia presente al momento in cui gli operatori di Teknoservice passeranno per la consegna dei nuovi bidoni, potrà andare in seguito a ritirare il materiale direttamente al centro di raccolta di Ventimiglia, in via Maneira 8, ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 13: per ritirare il kit è necessario avere con sé tessera sanitaria o l’apposita delega fornita dall’intestatario della Tari (e la fotocopia della sua tessera sanitaria).Si ricorda a tutti gli utenti che per ogni dubbio sull’identificazione e il corretto smaltimento dei vari materiali o prodotti, si può trovare la risposta giusta sull’App Junker, disponibile sia sull’Apple Store per gli smartphone con sistema operativo iOS, che sul Play Store per quelli Android.Infine, per informazioni e segnalazioni, si raccomanda l’utilizzo del numero verde 800 508 999. E’ anche possibile inviare un messaggio via Whatsapp al numero 340 85 72 681.