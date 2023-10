Vallecrosia: Festa dei Nonni alla RSA Casa Rachele, il Vescovo ha celebrato la Santa Messa

In occasione della Festa dei nonni, degli Angeli Custodi e in onore di Santa Rachele, lunedì 2 ottobre, Sua Eccellenza Mons. Antonio Suetta Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – San Remo ha celebrato la Santa Messa all’interno della RSA Casa Rachele. Hanno concelebrato la S. Messa il Parroco di Maria Ausiliatrice Don Karim Madjidi e il Diacono Enricus Hotten.



"È stato un momento molto emozionante, il Vescovo ha ricordato la vita della Santa e ha portato il suo augurio a tutti i nonni presenti in struttura spiegando loro che non a caso è stata scelta la data del 2 ottobre, Festa degli Angeli Custodi, come giorno della Festa dei Nonni. - sottolineano da Casa Rachele - I nonni infatti sono gli angeli custodi della famiglia, aiutano e proteggono i nipoti sia materialmente, finché la salute glielo permette, sia attraverso la preghiera. In ricordo della prima benefattrice della Casa, Sig.ra Rachele Zitomirski finalmente si è potuti tornare alla tradizione di Casa Rachele che voleva che questa fosse l’occasione di una Santa Messa comunitaria e, in serata, dell’ultima cena conviviale dell’estate".



"I parenti e gli Ospiti della Casa hanno potuto godere di una nuova tappa del “world tour” con la cena multi etnica. Tutti hanno potuto assaporare le specialità di diversi paesi, partendo con l’antipasto ucraino “Padrino Sazio”, il primo piatto dall’Ecuador “Ciaifan” accompagnato dalla tipica bevanda a base di avena e cocco, il secondo piatto cubano “Roba Vieja” accompagnato dal platano fritto, per finire in Perù col dolce “Peruvian Mazamorra Morada”. Le 4 Operatrici originarie dei paesi coinvolti: Cecilia, Milagros, Nataly e Tania hanno aiutato e supportato le cuoche della struttura a scoprire e creare queste nuove ricette. Con questo grande tour si è sperimentato, assaporato e gustato bontà culinarie straniere che hanno dato la possibilità ad Ospiti, parenti ed Operatori di viaggiare alla scoperta di nuovi paesi vicini e lontani, di tradizioni e culture: un entusiasmante viaggio del gusto nel mondo".



"L’attività di animazione della struttura proseguirà con i progetti autunnali. Il primo già la prossima settimana: l’uscita nei boschi del nostro splendido entroterra alla ricerca delle castagne da cuocere successivamente nella tradizionale castagnata in compagnia dell’Associazione Nazionale Alpini, da sempre amica e grande collaboratrice della Casa" - concludono.