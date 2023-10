Sanremo: martedì open day con ASL1 dedicato alla salute mentale

Tutto pronto per il 10 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la Sala della Banca del Tempo al Palafiori di Sanremo (corso Garibaldi 1), per l'evento dal titolo “Vento di Ponente: la salute mentale in Asl1”. Psicologi, assistenti sociali, terapisti ed educatori saranno i protagonisti di questo open day che metterà al centro il mondo della salute mentale e dell'associazionismo nell'estremo ponente ligure. E per una maggiore interazione, da non perdere l'appuntamento con la diretta Facebook sulla pagina di Asl1 con i Direttori, l'evento conclusivo e social nell'ambito della Giornata Mondiale sulla Salute Mentale.

L'open day sarà così strutturato:

Ore 9-9.45 Assistenti Sociali ASL 1 (Dott.ssa Benedetta Battaglia e dott.ssa Silvia Crippa);

Ore 9.45-10.30 Terapisti della Riablitazione Psichiatrica ASL 1 (Dott.ssa Lisa Lamia e dott.ssa Valentina Macrì);

Ore 10.30-11.15 Educatori Professionali ASL 1 (Dottor Alessandro Bono e dott.ssa Patrizia Vignola);

Ore 11.15-12.00 Psicologi ASL 1 (Dott.ssa Angela Caldarera e dott.ssa Silvia Ascheri);

Ore 12-13 Diretta Facebook con partecipazione direttori ASL 1: Dottor Federico Fortugno, Dottor Roberto Ravera, Dottor Giuseppe Pili e Dottor Marco Mollica

“Un appuntamento importante – spiega il Dott. Marco Mollica Direttore S.C. Salute Mentale di Asl1 – che vuole essere un momento di incontro e confronto aperto alla popolazione. All'open day parteciperanno tutti i nostri specialisti, i quali potranno dare risposte e chiarire dubbi sul tema della salute mentale, molto attuale e sentito dalla cittadinanza. Inoltre – conclude il Dott. Mollica - sarà presente anche la Consulta delle Associazioni di Volontariato e tutela, in modo da poter dare ulteriori informazioni sulle attività dei sodalizi sul territorio”.

Le associazioni che prenderanno parte all'evento, che avrà anche degli intermezzi musicali, oltre allo spazio dedicato ad una mostra pittorica, sono: ALFAPP, (Associazione Ligure Famiglie Pazienti Psichiatrici), AIFA (Associazione italiana famiglie ADHD), Associazione Penelope, ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo), Cittadinanza Attiva - Tribunale Diritti del Malato, SPES Auser e Banca del Tempo, quest'ultima che ha gentilmente messo a disposizione la location.