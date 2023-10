Sanremo: all'asilo nido “La Nuvola” una settimana dedicata ai nonni (foto)

In occasione della Festa dei Nonni, il Nido d’Infanzia “La Nuvola” di Sanremo, gestito dalla cooperativa “Nuova Assistenza” di Novara, ha dedicato tutta la settimana a “celebrarli” coinvolgendoli attivamente, sia in presenza che a distanza tramite supporto video, dando così loro la possibilità di condividere i propri interessi insieme ai nipotini.



Il primo giorno: “a pesca” con Nonno Biagio che, dalla lontana Sicilia, ci mostrato una sua grande passione, dando la possibilità di poterlo emulare durante i travasi con l’acqua.

Il secondo giorno: “in cucina” con i nonni Teresa, Furio e Rita, grazie ai quali i bambini si sono potuti “sporcare le mani” con gli ingredienti della focaccia, manipolandoli fino a formare un composto omogeneo e, una volta fatto lievitare e cotto, aver potuto apprezzare la loro “creazione”.

Il terzo giorno: “impariamo l’arte del cucito” con le nonne Rita e Tiziana e il supporto video di nonna Marzia. Insieme a loro i bimbi hanno esplorato tutte le diverse consistenze dei tessuti, manipolando stoffe di vario tipo e allenato la motricità fine attraverso l’arte della tessitura.

Il quarto giorno: “un po’ di sport” con nonna Vilma che, insieme al percorso psicomotorio proposto, ha accompagnato gli alunni alla scoperta del tennis, e “un po’ di cura” insieme alla parrucchiera nonna Barbara che li ha coccolati facendo tante fantastiche acconciature, mostrando quindi come potersi prendere cura delle bambole.

Quinto giorno: grazie a un video di nonna Sara i bimbi sono riusciti ad arrivare direttamente in Ungheria, precisamente nel suo giardino, per poter “incontrare i suoi cuccioli” e inoltre conoscere la “storia di nonno Piero” sulla nascita della sua passione per il legno. Ha fatto scoprire che i numerosi giochi con i quali si può entrare in contatto quotidianamente al nido sono fatti proprio di quel materiale, facendo quindi soffermare i bimbi sulle qualità di ciò che adoperano ogni giorno.