Lo Studiolo porta Sanremo al Malta Book Festival: la casa editrice selezionata dall'Ambasciata

La casa editrice sanremese “Lo Studiolo Edizioni” è stata selezionata dall’Istituto Italiano di Cultura dell’Ambasciata d’Italia presso la Repubblica di Malta per partecipare all’importante fiera internazionale dell’editoria Malta Book Festival in programma dal 18 al 22 ottobre 2023 presso il Malta Fairs & Conventions Center di Ta’ Qali. “Lo Studiolo” aveva partecipato al bando indetto dall’ente di rappresentanza italiana all’estero ed è stato scelto, assieme ad una sola altra casa editrice, per rappresentare la cultura italiana durante la settimana libraria sull’isola di Malta. Lo Studiolo esporrà la propria produzione libraria nello stand dell’Istituto Italiano di Cultura, dando visibilità a temi e autori pubblicati dal 2015 ad oggi. Saranno presenti sull’ampio desk a propria disposizione le collane di poesia, narrativa e saggistica, libri di storia, critica letteraria, fantasy, agiografia, araldica, studi danteschi e altro. Lo stand sarà abbellito da alcune vedute di Sanremo artisticamente riprodotte dalle stampe di Renzo Antonelli, grafico illustratore sanremese di rara raffinatezza.

A curare lo stand de Lo Studiolo a Malta saranno la professoressa Manuela Ormea, autrice de “Il mondo che verrà”, un apprezzato studio letterario-filosofico su Italo Calvino, e l’editore Freddy Colt, il quale porterà inoltre una copia de “Il Codice Giribaldi” in omaggio alla direttrice dell’Istituto, dottoressa Serena Alessi, rappresentante del Ministero degli Esteri italiano.

"Si tratta di una preziosa opportunità per far conoscere la propria produzione, ma anche per esportare la cultura sanremese oltre i confini nazionali, e farsi conoscere non solo come realtà locale. Il 2023 è un anno speciale per “Lo Studiolo” che a giugno scorso aveva ricevuto il prestigioso Premio “Antonio Semeria-Casinò di Sanremo” proprio come realtà editoriale del territorio. È tempo, ora, di valicare i confini!" - commentano dalla casa editrice sanremese