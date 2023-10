I ragazzi di Fridays For Future tornano in piazza a Sanremo: “Stop ai combustibili fossili” (foto e video)

I ragazzi di Fridays For Future tornano in piazza a Sanremo e lo fanno in un momento ‘caldo’ per i temi che ormai da anni portano all’attenzione dell’opinione pubblica.

Ambiente, surriscaldamento globale, cambiamenti climatici, ma anche migrazioni dovute a fattori naturali. Tanti i punti su cui si è concentrata la manifestazione che questa mattina ha radunato circa una cinquantina di persone tra studenti, associazioni e sindacati. Tra loro striscioni, cartelli e bandiere per diffondere messaggi di cura per il pianeta. Alcuni con riferimenti anche a temi locali come la lotta contro le dighe e gli invasi ipotizzati in valle Argentina.

Le interviste

Dopo il raduno in piazza Colombo, il corteo di Fridays For Future si è mosso verso via Roma per portare in città la protesta e tutti i messaggi scritti su striscioni e cartelli tra slogan, musica e canti.