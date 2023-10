Cervo: emergenza idrica, completati i lavori per le vasche delle Morene

In vista della stagione estiva il Comune di Cervo si era preparato per gestire un’altra eventuale siccità che, unita ai problemi relativi all’acquedotto del Roja, avrebbe potuto nuovamente lasciare il territorio comunale senza acqua. Come da cronoprogramma, sono terminati a metà giugno i lavori legati al ripristino delle vasche di accumulo delle Morene, fatte costruire negli anni ’60 dalla prima sindachessa di Cervo.



“Le sinergie tra il Comune, Rivieracqua e la ditta Sirce hanno consentito di gestire e chiudere i lavori nei tempi previsti e con il minore disagio possibile ai residenti. Un grazie a tutti i partecipanti. Un grazie speciale al capocantiere Massimo Malaspina che ha seguito con estrema professionalità e serietà tutte le fasi necessarie al compimento del lavoro” - ha commentato il sindaco di Cervo, Lina Cha.



“Abbiamo rispettato il cronoprogramma grazie all’ingegner Chiarelli di Rivieracqua, all’amministrazione comunale e ai vigili. I serbatoi si trovano in via Morene e contengono 650 metri cubi d’acqua quando sono pieni”, ha concluso il geometra e capocantiere Massimo Malaspina.



“Lo scorso anno abbiamo vissuto una quarantina di giorni di disservizio in piena stagione estiva. Noi come amministrazione siamo stati attaccati e non ci siamo nascosti, anzi abbiamo fatto tutto per avere un intervento non previsto. E ci siamo riusciti solo dopo un lungo lavoro e abbiamo risolto una problematica di questa estate passata, ma è anche un intervento strutturale per i prossimi anni per avere una zona collinare che sia autonoma non solo per noi ma anche per tutta la zona in quanto vasche di accumulo importanti” - ha proseguito Massimiliano Gaglianone, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Cervo.



“Questo rappresenta il primo lotto funzionale del più ampio progetto Masterplan Roja finanziato dal PNRR di 27,5 milioni di euro e 2 milioni di euro di contributo di Rivieracqua. L’ultima azione di questo importante intervento ha consentito già da questa estate di sopperire alla gravissima emergenza idrica che ha colpito il Ponente ligure. Il completamento dell’intera opera che interessa altri 9 lotti tutt’ora in corso di realizzazione è prevista per estate 2025”, ha concluso Valerio Chiarelli, direttore tecnico Rivieracqua.



L’amministrazione comunale, Rivieracqua e la ditta Sirce ringraziano della collaborazione la famiglia Bornaz, proprietaria dei terreni.