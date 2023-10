Ventimiglia: "Cpr come un bidone della spazzatura", il post di Parodi fa scatenare i social network

Hanno avuto vasta eco, sui social, i post pubblicati dal Consigliere di maggioranza Roberto Parodi (Frontalieri), in relazione alla possibilità di allestire un Cpr in Liguria, fuori dalla città di Ventimiglia. Anche se, successivamente, Parodi ha evidenziato il contrario, nel post viene accusato di aver paragonato il Cpr ad un bidone della spazzatura.

Molte le rimostranze contro il Consigliere che, alla fine ha glissato, rimandando il tutto all’assise di giovedì prossimo. Non sono mancati anche i post contro chi ha contestato l’arrivo del Ministro Piantedosi: “Bagno di folla a manifestare contro il Cpr in piazza del comune – scrive Parodi - …30 persone! Meno male c'è chi diceva che Ventimiglia è contro. Ventimiglia è stanca di risse, atti di delinquenza e molestie. Questa gente va rinchiusa”.

E, alla fine, risponde: “Sono ancora tirato in ballo in diversi post e commenti su Cpr ed immigrati. Non risponderò più e non parlerò più fino al consiglio comunale dedicato. C'è chi dice che è la sede adatta, che i social non sono il posto dove parlarne. Secondo me i social sono la fotografia del pensiero della gente ma li accontento in questo caso. Lo farò ampiamente in aula del consiglio comunale. Vi invito a seguirmi”.