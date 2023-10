Emergenza migranti, Parodi: "Ventimiglia è stanca di risse e molestie, chi delinque deve essere rinchiuso" (Video)

Il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi in una discussione sui social paragona il Cpr, Centro di permanenza e rimpatrio per i migranti, a un “bidone della spazzatura” dove “metterci l’immondizia” e così scatta la polemica.

“La polemica è stata inizialmente strumentalizzata perché sono stati presi dei miei post sui social dove facevo un esempio di un qualcosa che non si vuole sotto casa ed è stata poi ampliata con un mio post, vero, nel quale menzionavo i migranti che si sono resi autori, nelle settimane scorse, di atti di violenza, risse e molestie come spazzatura ma non ho fatto di tutta l’erba un fascio" - commenta il consigliere comunale Roberto Parodi che ribadisce - “Sono favorevole all'accoglienza ma chi delinque deve essere rinchiuso ed è spazzatura. Ventimiglia è stanca di risse, atti di delinquenza e molestie, i cittadini non vogliono queste persone”.

Il consigliere comunale illustrerà meglio la sua posizione durante il prossimo consiglio comunale dedicato alla questione migranti e Cpr in programma giovedì 12 ottobre alle 15.