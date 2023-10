Continuano i lavori di riqualificazione al Palazzo del Parco a Bordighera. Ieri, il sindaco Vittorio Ingenito ha effettuato un sopralluogo al cantiere nel teatro per verificare l'andamento degli interventi.

"Sopralluogo al Teatro del Palazzo del Parco, dove è in corso il cantiere per l'efficientamento energetico e per la riqualificazione dei camerini e dei locali di servizio" - fa sapere il primo cittadino.

"I lavori sono stati finanziati con fondi Pnrr" - sottolinea il primo cittadino.