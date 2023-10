Vallecrosia: domenica prossima torna la 'Festa della Zucca' nel centro storico

Domenica prossima, dalle 10 alle 17, torna a Vallecrosia Alta la Festa della Zucca. La splendida cornice del centro storico sarà appositamente addobbata a tema con zucche d’ogni forma e colore, con i disegni dei bambini delle scuole della zona e le composizioni floreali create dalle sapienti mani degli artigiani del mestiere.

“Siamo arrivati alla ventitreesima edizione - dice l’assessore al Turismo Pino Ierace - di un evento ormai storico del calendario manifestazioni di Vallecrosia, che valorizza i prodotti del territorio ed il nostro suggestivo centro storico e ogni anno registra numerosi partecipanti. Una manifestazione che attira visitatori e turisti e coinvolge i cittadini, in particolare i ragazzi delle scuole, che parteciperanno con manufatti e disegni, un modo per far conoscere loro le nostre tradizioni. Un ringraziamento particolare all’associazione Borgo Antico, che sarà impegnata nella preparazione di gustosi piatti a base di zucca e di pietanze tipiche, all’assessore Patrizia Biancheri, che mi ha affiancato nell’organizzazione e a Regione Liguria che ha sostenuto la manifestazione".

“Il ritorno della Festa della Zucca – dice il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – riporta attrattive enogastronomiche, prodotti certificati, nuove e antiche ricette, in un clima di gioia e di partecipazione. Mi complimento con gli organizzatori e l’amministrazione per questo evento che avvicina ulteriormente il mondo agricolo ai cittadini facendo conoscere il lavoro di tutta la filiera dai campi alla tavola”.

Dislocati nelle piazze di Vallecrosia Alta, i punti ristoro offriranno ai visitatori: piatti a base di zucca (barbagiuai, risotto..) e molto altro preparati dai volontari dell’associazione 'Il Borgo Antico', burger studiati per l’occasione dal food truck 'Vado al Massimo', gelati e crepes della gelateria Job’s,e birre artigianali appositamente studiate per l’occasione dai birrifici Birra Carrù e BEdreamER, e poi caldarroste e i biscotti De.Co. di Gibelli. Per l’occasione, la piazza centrale del paese, piazza Verdi, sarà interamente allestita dai “Giochi di una volta”! Uno spazio adatto al divertimento di grandi e piccini.

Musica e divertimento grazie ai i Ponente Folk Legacy, con il loro sound senza tempo, e i Cucurbita Sapiens Orchestra metteranno in bella mostra i loro strumenti di zucca con varie dimostrazioni nell’arco della giornata di come si suonano.

A conclusione dell’evento verranno premiati i lavori realizzati dai ragazzi delle scuole e le composizioni floreali giudicate più coreografiche e verrà verrà assegnata la targa di Cavaliere ella Zucca ad un personaggio meritevole appositamente selezionato.