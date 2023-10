Cipressa: sabato 21 ottobre serata gratuita di osservazione della Luna con i telescopi del gruppo Astrofili Ceriana

In occasione della giornata internazionale dell’osservazione della Luna promossa dalla NASA (National Aeronautics and Space Administration), programmata in tutto il mondo per sabato 21 ottobre, il gruppo Astrofili Ceriana, gentilmente ospitato dal Comune di Cipressa, organizza una serata di osservazione astronomica tramite l’ausilio dei telescopi del nostro satellite e di altri pianeti, come Saturno e Giove.

L’evento è gratuito, non occorre alcun tipo di prenotazione e si svolgerà dalle 20.30 alle 23.30 presso il parco della Torre Gallinaro, situato a poche centinaia di metri al di sopra dell’abitato di Cipressa, sabato 21 ottobre prossimo.