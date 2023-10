'Vi.Va Ri.Va.': ecco il progetto del comune di Riva Ligure per il turismo accessibile e inclusivo

Il Comune di Riva Ligure ha deciso di partecipare all’avviso di ‘Manifestazione di interesse per sostenete progetti di turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità’.

Gli interventi dovranno sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo inclusivo e accessibile in tutte le sue forme e potranno riguardare azioni volte a garantire:

• l'accessibilità e fruibilità dei luoghi, eliminando barriere architettoniche e fisiche;

• l'accessibilità e fruibilità degli allestimenti e dei percorsi di visita;

• l'accessibilità e fruibilità della comunicazione delle informazioni e delle conoscenze.

Il valore minimo del progetto è di 25.000 euro con un cofinanziamento pubblico di almeno il 50% dell’importo complessivo.

Il progetto del Comune di Riva Ligure si chiamerà ‘Vi.Va. Ri.Va.’ che, mediante l’abbattimento di tutte le barriere esistenti lungo la passeggiata di viale Martiri della Libertà consente di aumentare e diversificare l'offerta culturale turistica attraverso percorsi sostenibili, promuovere la cultura del ‘accesso a tutti’. C’è anche l’idea di valorizzare uno spazio come il lungomare considerato dalla comunità come zona di aggregazione e di sosta, che così diventa inclusiva anche per mezzo di sistemi innovativi per la mobilità autonoma. Il progetto presentato ha un costo complessivo di 469mila euro.