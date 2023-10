Imperia: il Liceo 'Viesseux' è in Romania per la settimana di 'Erasmus+ Be volunteer for hope' (Foto)

Studenti e professori del Liceo Vieusseux di Imperia sono partiti con destinazione Bucarest e Alexandria (Romania) per partecipare alla settimana di attività legate al Progetto Erasmus+ 'Be volunteer for hope', finanziato dall'Unione Europea allo scopo di apprendere nuove competenze, applicare un curriculum migliore nel processo di insegnamento, sviluppare le capacità personali, sociali e professionali degli studenti.

Le scuole partner lavoreranno per sviluppare una comprensione delle molte differenze culturali in Europa, nonché per riconoscere le differenze e gli elementi unificanti nel contesto dello sviluppo unico di ciascun Paese e dello sviluppo comune d'Europa. Tra gli argomenti trattati nel progetto, anche l'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, l'inclusione e le diversità in tutti i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

Le Scuole partner sono:

- Liceul Teoretic 'Constantin Noica' (Romania e coordinatore del progetto)

- Sociedade Promotora de Establecimentos de Ensino LDA (Portogallo)

- Sivas Lisesi (Turchia)

- Ayuntamiento de Maluenda (Spagna)

- Liceo Statale 'G.P. Vieusseux' (Italia)

- VSIA Riga Tourism and Radosas Industry Technical School (Lettonia)

Come anche per gli altri progetti Erasmus+ a cui partecipa ormai da anni il Liceo Vieusseux, si tratta di occasioni importantissime di conoscenza reciproca, scambio, condivisione di esperienze formative, ma anche ricreative. Sono previste attività di conoscenza del territorio e delle sue peculiarità storiche, artistiche e culturali.

Il Dirigente Scolastico Paolo Auricchia: "Continuano con successo e soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti le attività del progetto Erasmus+ a cui partecipa da anni la nostra scuola, che prossimamente si proporrà anche come istituto capofila, promotore di ulteriori progetti Erasmus+. Siamo infatti profondamente convinti dell'utilità degli scambi culturali nella prospettiva della costruzione di un'autentica identità europea”.