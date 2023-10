Camporosso, riqualificazione dello 'Zaccari': lavori sul campo in terra (Foto e video)

E' iniziata la riqualificazione del campo 'Zaccari' a Camporosso. Sono quasi conclusi, infatti, i lavori sul campo in terra dell'impianto sportivo di via Braie.

Il committente dell'intervento di manutenzione, che riguarda la zona 'B' della struttura sportiva, è la Polisportiva Vallecrosia Academy e, per i lavori, è previsto un importo complessivo di 200mila euro.

Dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, però, in base a quanto previsto dall’accordo firmato a Genova lo scorso 22 settembre tra il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, il ministro degli Affari Europei e Politiche di coesione Raffaele Fitto e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, è previsto un contributo di 600mila euro per l’intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Braie che dovrebbe coinvolgere la zona caratterizzata dalla pista di atletica della struttura sportiva.

Lo Zaccari è l'unico impianto sportivo del Ponente ligure utilizzato da diverse società sportive dei quattro comuni che gestiscono il complesso polisportivo. Gli interventi sono, perciò, fondamentali per garantire maggiore sicurezza ai giovani atleti durante gli allenamenti e le competizioni.